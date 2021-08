A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou a adesão a três programas do FNDE, o Fundo Municipal de Desenvolvimento a Educação – uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação.

Os termos foram firmados nas últimas semanas e possibilitará a realização de ações importantes para a garantia da qualidade da educação no Município.

“A Educação está enfrentando muitos desafios nas áreas administrativas e pedagógicas pelas consequências da pandemia. O planejamento das ações e a adesão a programas do FNDE são importantes para garantirmos o sucesso escolar” – afirma Ivone Barbosa Bento, Secretária Municipal de Educação.

Com o objetivo de promover a formação da dirigente e de técnicos da Secretaria Municipal de Educação foi realizada adesão ao GEM – Curso de Aperfeiçoamento em Gestão da Educação Municipal. Através desta qualificação este programa tem como propósito o fortalecimento da gestão administrativa e pedagógica e, assim, promover melhorias na qualidade da educação ofertada nas escolas públicas municipais.

Ainda sobre qualificação, o Município aderiu ao Programa Formação pela Escola que tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE.

Por fim, foi realizada a adesão Programa Educação e Família, instituído recentemente pelo Ministério da Educação, que tem como finalidade fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para construir esse futuro.

“Estamos atentos a todas as oportunidades do Governo Federal e do Estado para fortalecer as políticas públicas de Quatis. Sou professor da escola pública e sei da importância de unirmos forças para melhorar a qualidade da educação”, comenta o Prefeito Municipal Aluísio Max Alves D’Elias.

Para conhecer mais sobre os programas, os interessados poderão acessar o site oficial do FNDE. Todos os termos também estão disponibilizados para consulta pública no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Quatis, sob o endereço: http://transparencia.quatis.rj.gov.br. DIVULGAÇÃO PMQ