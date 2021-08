Agentes do 28º BPM apreenderam na sexta-feira, 280 pinos de cocaína, na Rua Bela Vista, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os policiais militares estavam em patrulhamento quando observaram três suspeitos que correram ao avistar a viatura policial. No local os agentes encontraram uma mochila com as drogas. Foto: Polícia Militar