Agentes do 28º BPM apreenderam na tarde de sexta-feira, quatro menores e um suspeito maior de idade com drogas, na Rua Roberto Rosa, nas proximidades do número 175, no distrito de Areal, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima levou os policiais até os suspeitos. Foram apreendidos 20 pinos de cocaína e R$40. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, para as devidas providências. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os quatro menores de idade.