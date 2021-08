Polícia Militar prende suspeito com armas em Quatis

Policiais militares do 37º BPM, receberam informações na tarde de sexta-feira, sobre um homem que estaria de posse de duas armas em sua residência na Rua Alfredo Sampaio no bairro Mirandópolis, em Quatis.

Os policiais foram até o local e quando viatura chegou ao local informado, o suspeito correu para dentro de um quintal. Após o cerco, o suspeito foi detido. Dentro da residência foram apreendidos um revólver Rossi (calibre 38) e um Taurus, ambos municiados.

Na residência também foram apreendidos 42 pinos de cocaína, um tablete de erva seca prensada (maconha), uma balança de precisão e material para embalar drogas. O suspeito foi conduzido, junto com as armas e o material, para a 100ª DP, de Porto real para a confecção do boletim de ocorrência.

O homem foi autuado e preso em flagrante por posse de arma de fogo e tráfico de drogas.