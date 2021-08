Policiais militares prenderam quatro suspeitos e apreenderam grande quantidade de drogas na tarde de sexta-feira, nos conjuntos residenciais Ingá I e II, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Na ação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, 531 pinos de cocaína, 171 sacolés, nove tiras e 26 pedaços de maconha, três rádios de comunicação com a base e uma balança digital, além de um coldre e forto material para embalar entorpecentes. Um homem, com mandado de prisão expedido pela Justiça do Espírito Santo, por roubo, estava entre os suspeitos presos.