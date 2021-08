Roberto Jefferson é levado para Bangu 8

O presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, está detido no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Ele chegou ao presídio de Bangu 8 no início da noite desta sexta-feira (13). A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado informou que Jefferson cumprirá isolamento social inicial de 14 dias, como acontece com todos que ingressam no sistema prisional.

Preso em casa, no município de Comendador Levy Gasparian, na região serrana do Rio, Roberto Jefferson foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro e passou pelo Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito, antes de seguir para o presídio.

A prisão preventiva foi autorizada pelo Supremo Tribuna Federal no inquérito da Polícia Federal que investiga o uso das redes sociais para atentar contra a democracia e o estado de direito.

A defesa do ex-deputado informou que vai ingressar com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que ele vá para a prisão domiciliar. O advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha disse que o deputado está sendo bem tratado e só vai se manifestar sobre a prisão neste sábado (14).

Em uma postagem no Twitter, a filha de Roberto Jefferson, a também ex-deputada federal Christiane Brasil, afirmou que a prisão do pai é uma afronta ao devido processo legal, aos direitos humanos e a todos os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.