Trabalhador morre durante reparo em uma tubulação na CSN

Luiz Paulo da Silva, de 51 anos morreu na tarde deste sábado (14), em um acidente no interior da Usina Presidente Vargas (UPV), da CSN, em Volta Redonda. Ele trabalhava para a empresa Campesi, que presta serviços à siderúrgica. Segundo a assessoria da CSN confirmou, Luiz Paulo sofreu o acidente durante o reparo de uma tubulação na UPV.

Outro colaborador da empresa contratada está internado em um hospital da cidade, com quadro estável, segundo a assessoria. “A CSN e a Campesi estão prestando toda assistência às famílias. As causas do acidente estão sendo investigadas”, informou em nota a assessoria de imprensa da Companhia Siderúrgica Nacional.