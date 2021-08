Vassouras vacina população de 12 a 17 anos

Adolescentes e jovens com comorbidades terão preferência nesse primeiro momento

Vassouras, no Vale do Café, começa a vacinar adolescentes e jovens de 12 a 17 anos, com comorbidades, a partir de terça-feira, dia 17. O importante avanço na campanha de imunização da população da cidade, só foi possível, após o envio, pelo Ministério da Saúde, de um novo lote da vacina da Pfizer.

“De certa forma, para nós, profissionais da saúde aqui de Vassouras, e para o prefeito e vice-prefeita, é muito gratificante termos chegado na vacinação dos nossos adolescentes e jovens. Foram meses e meses de muito trabalho ininterrupto, cansativo, mas, que agora podemos dizer que estamos bem mais perto de imunizar, com pelo menos uma dose, a nossa população acima de 12 anos”, comentou a Secretária de Saúde Larissa Vieira.

No meio dessa semana, Vassouras concluiu a vacinação dos adultos com mais de 18 anos, com ao menos uma dose ou dose única e atingiu a porcentagem de mais de 70% de toda a população vacinada.

O prefeito Severino Dias, diz que esse momento é um marco muito importante para a cidade. “Vassouras está se saindo muito bem na vacinação. Nossa equipe de profissionais merece todos os aplausos e agradecimentos pelo empenho e dedicação nessa pandemia. O cronograma foi montado pela nossa secretária de Saúde de forma eficiente, e isso fica claro com essa nova etapa sendo iniciada. Em breve teremos uma cobertura completa e todos vacinados”, comentou Severino.

A vacinação para o público entre 12 e 17 anos vai ocorrer no Centro de Convenções General Sombra, das 09h às 16h. Cada distrito também terá seu ponto de vacinação.

Entre as comorbidades anunciadas pela Secretaria Municipal de Saúde estão: deficientes (Física, mental, auditiva e visual); portadores de doenças respiratórias; portadores de diabetes; portadores de hipertensão; portadores de doenças cardíacas e cerebrovascular; portadores de câncer; portadores de doenças renal; portadores de anemia falciforme; portadores de obesidade; e imunossuprimidos.

O novo grupo deve apresentar RG ou Certidão de Nascimento; CPF; comprovante de cadastro, fornecido pela unidade de saúde; laudo médico, comprovando a patologia; e estar acompanhado do responsável.

“É muito bom fazer parte desse momento. Ver a vacinação caminhando tão rápido e eficaz na cidade. O governo está muito focado em fazer com que Vassouras saia dessa pandemia da melhor forma possível”, finalizou a vice-prefeita da cidade, Rosi.