Segundas doses da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac serão aplicadas nas unidades de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai vacinar moradores de 23 anos ou mais nesta segunda-feira, dia 16. A aplicação da primeira dose será em sistema drive-thru na Ilha São João com horário estendido mais uma vez, das 8h às 20h.

Para receber a primeira dose da vacina é necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. Assim como nas edições anteriores, o drive terá área para pedestres.

Segundas doses

Com a chegada de uma nova remessa de vacinas neste sábado, dia 14, as segundas doses também voltarão a ser aplicadas nesta segunda-feira. As doses de reforço estarão disponíveis em todas as unidades de saúde entre 8h e 20h.

A dose de reforço da AstraZeneca será para os vacinados com a 1ª dose até 20/05/2021. A aplicação da segunda dose da Pfizer/BioNTech será para quem se vacinou com a 1ª dose até 28/05/2021 e as segundas doses da CoronaVac serão para vacinados com a 1ª dose até 19/07/2021.