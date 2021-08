Ampliação do Hospital Veterinário é anunciada em Resende

Primeiro Hospital Veterinário Público do Estado completou 1 ano neste sábado com mais de 26 mil atendimentos aos cães e gatos

Na cerimônia de celebração de um ano de funcionamento do primeiro Hospital Veterinário Público do Estado do Rio de Janeiro, realizada neste dia 14, o prefeito Diogo Balieiro Diniz anunciou as obras de ampliação da unidade. Para o próximo ano está previsto a implantação da nova especialidade de ortopedia, que ainda não é oferecida na unidade de saúde.

Além do novo serviço de ortopedia estão previstos também a ampliação de salas existentes e obras na estrutura para que em breve, os tutores de cães e gatos tenham um atendimento com ainda mais qualidade. O Hospital Veterinário Público de Resende já realizou 26.439 atendimentos desde sua inauguração, assim como 23.296 exames laboratoriais; 3.114 internações; 3.049 exames de ultrassonografia; 4.776 exames de raio-x e 874 cirurgias.

Na comemoração de 1 ano, o prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou que o Hospital Veterinário Público foi um importante investimento para a saúde pública de Resende e também para os tutores de cães e gatos. O prefeito ainda ressaltou que o Hospital Veterinário é pioneiro e por isso são necessários mais avanços, como o novo serviço de ortopedia que será oferecido a partir de 2022.

-Com esta futura especialidade, os cães e gatos poderão ser cuidados e tratados com a melhor qualidade possível e com todo o carinho que merecem. Neste 1 ano já de funcionamento, o hospital tem feito importantes investimentos com aquisições de aparelhos modernos para atendimento dos animais. Nosso hospital é muito procurado por pessoas de outras cidades para conhecer e saber como funciona nossa unidade de saúde. O Hospital Veterinário oferece diversos procedimentos, consultas e até cirurgias de forma gratuita para os animais, principalmente de famílias de baixa renda. Resende segue trabalhando para garantir uma saúde pública de qualidade para todos, inclusive para os bichinhos. – frisou Diogo Balieiro Diniz.

Neste 1 ano, o Hospital Veterinário Público de Resende já conseguiu novos aparelhos para os veterinários realizarem diversos procedimentos. Entre os equipamentos adquiridos estão: monitores multiparâmetros que acompanham o estado de saúde dos animais, secador pedestal para higiene e aquecimento de animais internados, bisturi elétrico para auxílio durante as cirurgias.

Além disso foi entregue um analisador bioquímico automático, que possibilita realizar mais exames por dia. Este aparelho de alta tecnologia analisa amostras sanguíneas e mede dosagens de ureia e creatinina. Também receberam bombas de infusão para administração de medicamentos nas vias venosa, arterial e esofágica. Uma estação para destilar água também foi entregue para ser utilizada em aparelhos do laboratório de hematologia e na esterilização de materiais cirúrgicos. Anteriormente a água destilada precisava ser comprada, agora com a mudança a estação fica instalada na sala de esterilização, trazendo economia para o hospital.

-Com estes novos equipamentos, conseguimos aumentar os procedimentos e atendimentos, buscando sempre priorizar o bem-estar e o cuidado com os cães e gatos. O Hospital Veterinário já é considerado um marco para nosso município e região, e os investimentos não param por aí – disse o secretário de Saúde, Tande Vieira.

O Hospital Veterinário também conseguiu melhorias na parte de mobília com a chegada de novos armários, bancos e mesas. Entre os serviços oferecidos gratuitamente estão consultas médicas, cirurgias, ultrassonografia para fins diagnósticos, exames de raio-x, internações, entre outros.

Vale lembrar que o Hospital Veterinário funciona 24 horas, no bairro Morada da Colina, próximo à Área de Exposições. Os atendimentos são exclusivamente para moradores de Resende, que devem apresentar comprovante de residência e documentos de identificação.