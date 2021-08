Após mais de 300 mortes, novo terremoto atinge Haiti

Um novo tremor de magnitude 5,9 atingiu o Haiti na noite de sábado (14), horas depois do grande terremoto de magnitude 7.2 atingir o país e deixar mais de 300 mortos.

O novo tremor ocorreu a uma profundidade de 8 km (4,97 milhas), disse a EMSC. Ainda não há informações de vítimas. Mais cedo, mais de 300 pessoas morreram e centenas ficaram desaparecidas após um terremoto de magnitude 7,2. As cidades de Cayes e Jérémie, no sudoeste da ilha, foram as mais afetadas pelo tremor.

Foi decretado estado de emergência por 30 dias pelo primeiro-ministro, Ariel Henry. Henry lamentou as mortes e disse, em nota, que já mobilizou recursos do governo para dar apoio às vítimas. O forte tremor pôde ser sentido também na República Dominicana, Cuba e Jamaica, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).