Barra do Piraí confirma casos da variante Delta da Covid-19

A prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Saúde confirmou que uma das cepas mais contagiosas, a variante Delta chegou ao município.

De acordo com a secretaria de saúde, já foram registrados, até sexta-feira (13) três casos, sendo um na Muqueca, um no Centro e um em Vargem Alegre. Segundo análise da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a variante, a mais contagiosa da Covid 19, já está se alastrando pelo estado do Rio de Janeiro.

A prefeitura de Barra do Piraí ressaltou que todos os casos estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica do município. Além disso, mais três casos foram identificados com a variante P1, de Manaus, em Vargem Alegre, Belvedere e Química.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Irineia Santana, esses exames foram colhidos em maio e junho, e os resultados recebidos nesta semana. Ela acredita que a “variante esteja na cidade há muito tempo”. “Temos que colocar em mente alguns pontos importantes, como que a pandemia ainda não acabou. Covid é Covid, seja em baile, culto ou missa. São quase dois anos com esse vírus e parece que muitos ainda não aprenderam”, frisou a diretora.

De acordo com Irineia, os pacientes teriam ido ao Rio de Janeiro, quando contraíram a variante na capital, em um evento religioso. Três deles passam bem, mas uma idosa veio a óbito. “Eles não são da mesma família. O laboratório pega alguns pontos da cidade com amostras aleatórias, para saber se há a presença de variantes. Em Vargem Alegre, ainda tem dois casos da P1; outra cepa. E, com estes, ficou comprovado que está na cidade”, explica.

Agressividade maior em idosos e pessoas com comorbidades

Segundo epidemiologistas e estudos recentes feitos pelo mundo, a variante delta é muito “agressiva em idosos e pessoas com comorbidades”; já na população ativa, ela funciona como se fosse uma gripe, com sintomas leve.

Para o secretário de Saúde, Wagner Teixeira, com variante ou sem elas, o importante é continuar com as mesmas medidas, uma vez que “principalmente a delta se mostra 60% mais contagiosa que as demais”, alertou.