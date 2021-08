Carro atropela ciclista na BR-101, em Angra

Um carro atropelou um ciclista no sábado (14) na BR-101 (Rio-Santos), na altura do bairro Bracuí, em Angra dos Reis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o impacto, o ciclista foi arremessado para o asfalto e a bicicleta ficou amassada. Os ocupantes do carro não se machucaram.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima, ainda não identificada, foi levada ao Hospital Municipal da Japuíba, onde passou por uma tomografia computadorizada por volta das 19h. Uma avaliação do estado de saúde só poderá ser feita depois que um médico analisar o resultado do exame.