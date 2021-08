A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) recebeu nesta semana a doação da obra “O Contador de Histórias” da artista plástica carioca Ticiana Parada. A obra, que utiliza técnica Acrílica sobre Tela, foi inspirada na história de Roberto Carlos Ramos, pedagogo e contador de histórias, que ainda menino, viveu na Febem e morou nas ruas de Belo Horizonte (MG).

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, comentou que ficou emocionado com o gesto da artista em doar a tela espontaneamente para a galeria permanente da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

“A artista Ticiana me contou que viu sobre a reabertura do espaço e entrou em contato com a secretaria para fazer a doação. Uma grande honra e uma satisfação saber que os artistas estão valorizando o trabalho que tem sido feito pela atual administração. Dessa forma, a cultura chega cada vez mais perto da população e cumpre seu papel na transformação social”, destacou o secretário.

A artista Ticiana Parada, que é também pedagoga e educadora ambiental, pintou a obra que passará a fazer parte do acervo da secretaria e dará boas-vindas aos visitantes da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. Durante visita a Volta Redonda, a artista se encantou com o Memorial Zumbi dos Palmares e com o Espaço das Artes Zélia Arbex.

A tela

A obra retrata a história do pedagogo adotado por uma francesa em 1979, Roberto Ramos estudou e começou sua vida profissional como estagiário na Fundação, onde também adotou o primeiro de seus filhos.