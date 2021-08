Flamengo vence Sport e se reabilita no Campeonato Brasileiro

O Flamengo venceu o Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo (15) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Com os três pontos obtidos depois da derrota para o Inter por 4 a 0 na rodada anterior, o Rubro-Negro chegou aos 27 pontos e se manteve no 5º lugar. O Sport é apenas o 16º com 15 pontos.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Bruno Henrique de cabeça aos 10 minutos da etapa inicial. Logo na abertura do segundo tempo, Everton Ribeiro fechou o placar contando com um desvio em Ronaldo Henrique.

Na rodada seguinte, o time carioca terá pela frente o Ceará em Fortaleza no domingo (22). Enquanto isso, o Sport receberá o São Paulo no mesmo dia. Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo Foto publicada na Agência Brasil.