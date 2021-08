Morre o engenheiro civil e professor Giuseppe Andrighi

Morreu no sábado (14), o engenheiro Civil e professor do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Giuseppe Andrighi. Conhecido entre profissionais e alunos como “Chefe”, Andrighi passou pouco mais de 30 dias internado após sofrer um infarto e não resistiu.

Formado na primeira turma de engenharia do UniFOA, Andrighi dedicou mais de 45 anos formando profissionais de engenharia civil. Em nota, a Senge-VR lamentou a morte do professor.

“Com muito pesar que a diretoria do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) recebeu a notícia do falecimento do engenheiro civil Giuseppe Andrighi. Conhecido por todos como “Chefe”, Giuseppe se formou na primeira turma de engenharia do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa) dedicando-se por mais de 45 anos na formação de profissionais de Engenharia Civil. Neste momento de profunda dor, o Senge-VR presta condolências e os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos”, afirma o comunicado do sindicato.