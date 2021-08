Vereadora Soraia Balieiro destaca andamento do projeto ‘Replantar’

Projeto utilizará mão de obra de presos para criação de hortaliças que serão doadas ao Município

A vereadora Soraia Balieiro (PSD) é autora de uma indicação que solicita parceria do Município com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para o projeto ‘Replantar’ que prevê a utilização da mão de obra de apenados na produção de hortaliças na Cadeia Pública de Bulhões, que serão, em parte, doadas para famílias em condições de vulnerabilidade social e também a creches municipais.

– Tenho participado de reuniões na Cadeia Pública e também na Prefeitura, acompanhando de perto o andamento deste convênio, nos moldes do que foi feito com sucesso no ‘Revitaliza Resende’. O prefeito Diogo Balieiro Diniz deve anunciar nos próximos dias a data da assinatura desta parceria que contribuirá com a melhora na qualidade nutricional de crianças, famílias e também dos apenados – comenta a vereadora Soraia.

A parlamentar esteve nas últimas semanas na Cadeia Pública, acompanhada da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jaqueline Primo, para vistoriar os locais que poderão ser utilizados na produção de hortaliças no Projeto ‘Replantar’. “Vendo o local e também a disponibilidade dos apenados, acredito que em pouco poderemos já ter uma produção”, destaca a vereadora Soraia Balieiro.