Volta Redonda também confirma circulação da variante Delta

A variante Delta do vírus da Covid-19 já está circulando na cidade de Volta Redonda. Depois de Barra do Piraí, o fato foi confirmado em nota técnica da equipe de vigilância em saúde da cidade, emitida neste domingo (15). A nota reforça sobre a vacinação na cidade. Confira:

“O município de Volta Redonda realiza, desde junho, o monitoramento por coleta de amostras aleatórias das variantes circulantes. Neste domingo, 15 de agosto de 2021, o Laboratório Central Noel Nutels confirmou, com dois resultados positivos, a circulação da variante Delta do Sars-Cov2 em Volta Redonda. O fato não é surpreendente, considerando que a Variante Delta já se encontra em transmissão comunitária, comprovadamente, desde julho, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Até a presente data, o fato não tem gerado consequências para a ocupação dos leitos em Volta Redonda, pois os serviços públicos e privados permanecem, quanto aos leitos dedicados à Covid-19, com baixa ocupação e sem registros, também, de aumento de demanda. No entanto, a situação requer a intensificação da vigilância, bem como o aumento da sensibilidade para que, uma vez havendo sintomas compatíveis com a Covid-19, todos – população, profissionais de saúde e autoridades sanitárias – garantam a devida investigação, isolamento e as medidas necessárias”, disse o comunicado.

Vacinação – O fato reforça a política municipal de disponibilizar as vacinas contra a Covid-19 sempre que disponíveis, o mais rapidamente possível. Nesse sentido, nesta próxima segunda-feira, 16 de agosto o município estará, simultaneamente, aplicando:

a) Primeiras doses – na Ilha São João, das 8 às 20 horas, com população alvo de pessoas com 23 anos e acima.

b) Segundas doses – em todas as Unidades de Saúde, a partir das 8 horas, para os vacinados com todas as vacinas já aplicadas que requerem segundas doses – Coronavac, AstraZeneca e Pfizer.

É importante ressaltar que, em caso de esgotamento dos estoques de AstraZeneca, o município fará uso da Vacina Pfizer como segunda dose para as pessoas, mediante Termo de Ciência do procedimento, como já vinha sendo utilizado com as gestantes vacinadas com a AstraZeneca na primeira dose”.