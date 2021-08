Carreta tomba na “Curva do Aterrado”, em Barra do Piraí

Uma carreta conduzida por um motorista, de 36 anos, tombou na tarde desta segunda-feira, por volta das 14h20min, no km 275, da BR-393 (Lúcio Meira), na localidade conhecida como “Curva do Aterrado”, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava carregada com bobinas de aço. A pista ficou totalmente interditada às 15h40min, para destombamento do veículo. Por volta das 16h05min, à pista já havia sido liberada.

Por questões de segurança, os policiais rodoviários federais informaram que as duas bobinas que caíram na pista serão retiradas somente na terça-feira.