As fortes chuvas que atingiram a região provocaram a queda de um poste de iluminação pública na Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em várias partes do bairro.

A equipe da Light está no local para tentar restabelecer a falta de energia. Segundo a Light, os serviços devem acabar na madrugada desta terça-feira.