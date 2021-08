Morre, aos 72 anos, o publicitário Duda Mendonça

O publicitário Duda Mendonça morreu nesta segunda-feira, aos 77 anos, em São Paulo. Duda estava internado no Hospital Sírio-Libanês, onde se tratava de um câncer no cérebro. Nascido em Salvador em 10 de agosto de 1944, abriu a agência DM9 em 1975, ainda em Salvador. Estreou no marketing político em 1985, ao trabalhar na campanha que elegeu Mário Kertez para prefeito de Salvador. Em 2002, foi responsável pela campanha à presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criou o slogan “Lulinha, Paz e Amor”.

Ele também trabalhou na campanha de Paulo Maluf à prefeitura de São Paulo em 1992 e nas campanhas dos irmãos Ciro e Cid Gomes no Ceará, quando se candidataram em 2006 a deputado federal e governador, respectivamente.

Em 2005, Duda Mendonça foi envolvido no Mensalão. Mendonça foi acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro na campanha de Lula em 2002. Ele foi absolvido, em 2012, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Quatro anos depois, em 2016, passou a ser investigado na Operação Lava-Jato, e em abril de 2017, assinou acordo de delação premiada.