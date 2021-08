Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de sábado, por volta das 21h30min, quando abordaram um veículo na Rua XV de Novembro, no Centro de Piraí (RJ).

Ao revistar o veículo os agentes encontraram dentro do porta-malas do veículo, quatro bolsas plásticas com 517 pinos de cocaína e R$231. O suspeito não informou para onde e quem receberia as drogas.

Ele foi levado, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. O suspeito ficou à disposição da Justiça.