Policiais militares apreenderam no domingo, durante patrulhamento de rotina, um menor de idade na Rua José Moreira, no bairro Vila Paraíso, em Itatiaia.

Durante abordagem, os agentes apreenderam na cintura do menor um simulacro de pistola. No bolso do casaco foram encontrados R$126. O menor foi levado para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia, onde o inspetor constatou um mandado em desfavor do menor.

O adolescente será apresentado à Justiça para as devidas providências.