PRF flagra motorista com pássaros silvestres na Lúcio Meira

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda ostensiva no início da madrugada desta segunda-feira, por volta de 1 hora quando suspeitaram de um veículo VW Gol, placa de Nilópolis (RJ), no km 253 da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), nas proximidades do bairro Matadouro, em Barra do Piraí.

Durante abordagem os agentes encontraram no interior do veículo cinco gaiolas com 87 pássaros silvestres, que seriam da espécie “trinca-ferro”. O condutor de 61 anos e passageiro de 50 anos, informaram que adquiriram os pássaros nas cidades onde passavam Caxambu, Bom Jardim e Santa Rita de Jacutinga, todas de Minas Gerais.

Eles disseram que as aves seriam levadas e comercializadas em feiras de animais em cidades do interior do Rio de Janeiro. As aves estavam presas em gaiolas sujas de fezes, sem água, sem alimentos e com sinais de maus tratos, várias estavam com ferimentos.

O condutor assinou um termo se comprometendo comparecer em juízo quando convocado para prestar esclarecimentos. Os animais estão sendo entregues à secretaria do meio ambiente de Paraíba do Sul para os procedimentos e cuidados veterinários necessários para posterior soltura na reserva ambiental Membeca do município.