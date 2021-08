PRF prende homem alcoolizado após colisão na Lúcio Meira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite de domingo, por volta das 21h45min, para atender uma ocorrência de trânsito entre um GM Corsa e um GM Cruze, no km 279, da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), no Bairro de Fátima, em Barra do Piraí.

Durante o atendimento do acidente, a equipe percebeu sinais de embriaguez no condutor de Corsa, de 56 anos, que após o teste com o etilômetro (bafômetro) obteve resultado de 1.12 mg/l, configurando crime de trânsito. O carona do veículo Corsa ficou ferido. Ele foi conduzido para o Hospital São João Batista, com ferimentos leves.

O condutor do Cruze o resultado foi negativo para alcoolemia. Diante dos fatos o condutor foi encaminhado à 88ª DP Civil em Barra do Piraí (RJ) onde permaneceu preso.