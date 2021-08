Rua 33 começa a ganhar nova iluminação com lâmpadas LED

Além de deixar a cidade mais bonita e segura, nova iluminação trará economia aos cofres públicos

Dando continuidade ao projeto de eficiência energética, que prevê a troca de lâmpadas de vapor de sódio e metálica (amarelas) pela de LED, as equipes estão nessa segunda-feira, dia 16, na Vila Santa Cecília realizando o serviço na Rua 33. Um dos principais centros econômicos e de serviços da cidade, a rua receberá 58 lâmpadas no canteiro central. A previsão é que até o final do dia o serviço seja concluído neste ponto.

Ao longo do fim de semana, a Rua 33 passou por um trabalho intensivo de poda das árvores, que vai tornar a via mais clara e garantir mais qualidade ao serviço que começou a ser prestado hoje. Também na Vila Santa Cecília, as equipes que trabalham para Prefeitura já garantiram nova iluminação na Rua 14, no trecho ao redor da fonte luminosa, na Praça Brasil e arredores, como na rua do Mercado Popular e algumas transversais que eram mais escuras. Com tudo ocorrendo dentro do prazo, ainda esta semana o serviço será executado na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro.

Nessa primeira fase do projeto, a troca de lâmpadas será realizada nos Centros Comerciais da cidade: Vila Santa Cecília, Retiro, Aterrado e Amaral Peixoto. Ao todo, 2.117 lâmpadas serão trocadas. A estimativa é que, em até 90 dias, esses locais estejam com a nova iluminação funcionando. A meta é diminuir o consumo de energia elétrica, proporcionando maior luminosidade e segurança aos motoristas e pedestres que passam pelo local.

De forma experimental, a prefeitura já havia realizado em maio a substituição de luminárias em alguns pontos da cidade, como o entorno do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Aterrado.

Vantagens das lâmpadas LED

LED é a sigla no inglês para Light Emitting Diode, que é nada mais do que um condutor de energia com proficiência para emitir luz a olho nu. Atualmente, essa é a tecnologia mais inovadora do mercado de iluminação.

É importante destacar que as lâmpadas de LED são conhecidas por sua economia, eficiência luminosa, durabilidade, custo, sustentabilidade, cores, diversidade de modelos, dentre outras vantagens.

A tecnologia LED requer muito menos manutenção, já que sua vida útil é muito maior que a das lâmpadas de vapor de mercúrio, além de gerar economia para os cofres públicos visando resultados positivos em curto, médio e logo prazo. Isto representa um grande benefício para a cidade, cujo dinheiro pode ser usado para suprir outras demandas da população. Secom VR