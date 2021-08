A pedido do deputado federal Delegado Antonio Furtado, a Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal realiza nesta quarta-feira (18/08), às 16 horas, uma audiência pública para debater crimes relacionados ao PIX, como os sequestros relâmpagos com exigência de pagamento e golpes financeiros.

Foram convidados para participar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres; o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino; o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, José Paulo Pires; o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Rodolfo Laterza.

Evento: Audiência Pública sobre crimes realizados com PIX

Data: 18/08/2021 (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Plenário 6 – Câmara dos Deputados