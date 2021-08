Ação visa contribuir para a democratização da cultura e oferecer uma programação regular de qualidade

No próximo domingo, 22, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, em parceria com a empresa ArcelorMittal, irá realizar mais um teatro do projeto Diversão em Cena em formato drive-in. Dessa vez, o espetáculo será baseado no famoso conto dos irmãos Grimm, A Bela Adormecida. O musical terá início às 18h, no Parque da Cidade.

Serão destinadas aos espectadores 95 vagas, sendo 88 voltadas para o público geral e sete para idosos maiores de 60 anos, portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas. Os ingressos para o evento podem ser reservados gratuitamente pelo site www.famb.org.br e estarão disponíveis entre terça-feira, 17, e quinta-feira, 19. A apresentação poderá ser conferida também pelo Facebook @diversaoemcena.

Para garantir que as ordens de proteção contra a Covid-19, determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sejam seguidas, todos os artistas receberão itens de álcool em gel, máscara e uniforme. Além disso, serão testados antes da apresentação e durante o espetáculo farão uso de máscara face shield. Para o público estará disponível banheiro químico com itens de higienização e a participação de equipe para logística e controle receptivo de público. Também serão alugadas grades para delimitação das vagas com distanciamento social.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a realização do evento. “Nossa cidade tem um espaço privilegiado para o lazer e a diversão. O parque da cidade acolhe perfeitamente eventos drive in. Na parceria com a ArcelorMittal quem ganha é o público com uma experiência incrível. Queremos voltar às apresentações abertas com o público circulando normalmente, mas, enquanto os protocolos ainda persistirem, encontraremos alternativas seguras para promover arte e cultura”, completou.