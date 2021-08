Com supervisão da SMI, equipes também iniciaram instalação de lâmpadas de LED no bairro Retiro

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda realizou nesta terça-feira, retirada de entulho e operação tapa-buraco em vias do Roma, além de roçada na casa de custódia localizada no mesmo bairro. Todo o trabalho contou com apoio de uma retroescavadeira e de caminhões.

Os serviços de manutenção e limpeza da SMI também prosseguiram por outros bairros, com poda de árvores nas ruas F. (Bela Vista), Canadá (Vila Americana), Eng. Cláudio Rodrigues (Recanto da Lagoa), Eng. José Assis de Melo (Morada da Colina), além do acampamento São Jorge (Santo Agostinho).

As equipes de capina atuaram em diversos pontos como o entrono da Rodoviária Francisco Torres, no Centro, e a Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), que também recebeu caiação. Os trevos da Rodovia do Contorno receberam serviço de roçada.

A limpeza de espaços públicos também aconteceu nos canteiros das ruas 850 e 852 (Jardim Tiradentes), na praça de lazer do bairro São Sebastião, nas margens da Avenida Francisco Torres (Pinto da Serra), calçadas do Parque do Contorno e na Praça Sandro Rodrigues de Oliveira, no bairro Barreira Cravo.

Lâmpadas de LED chegam ao Retiro

A troca de lâmpadas de vapor de sódio e metálica (amarelas) por modelos de LED pela cidade avançou para o bairro Retiro. Com o objetivo de proporcionar mais eficiência energética, o projeto foi iniciado nos centros comerciais, como a Vila Santa Cecília, e seguirá posteriormente para os demais bairros.

Nesta terça-feira, sob a supervisão da SMI, as equipes da empresa terceirizada que realiza o serviço iniciaram as trocas na Rua Sávio Gama (Retiro) e a previsão é que sejam trocadas lâmpadas também nas avenidas Antônio de Almeida e Sávio Gama, somando um total de 224 luminárias na potência de 150w. Fotos: divulgação Secom PMVR.