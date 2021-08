Um idoso, de 63 anos, capotou com o seu carro em uma ladeira na tarde desta terça-feira, na Rua dos Cajueiros, no Morro do Perez, em Angra dos Reis.

O veículo ficou com várias avarias. O motorista foi socorrido e levado para o Hospital da Japuíba. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.