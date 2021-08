A PRF apreendeu na madrugada de segunda-feira, por volta de uma hora, durante ronda ostensiva no km 252, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do bairro Matadouro, em Barra do Piraí, cinco gaiolas com passáros silvestres.

Das 87 aves, da espécie trinca-ferro, duas morreram e uma continua em tratamento. As demais foram levadas para a Reserva Membeca, em Paraíba do Sul. As aves foram adquiridas por um idoso, de 61 anos, que conduzia um veículo VW Gol (Nilópolis) em Minas Gerais e estavam sendo levadas para venda em várias cidades do interior do Rio de Janeiro. Ele responderá pelo crime em liberdade.