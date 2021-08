Pesquisa mostra Lula com 40% contra 24% de Bolsonaro

XP-Ipespe de agosto tem queda na intenção de voto no presidente

A rodada de agosto da pesquisa XP/Ipespe registra continuidade na tendência de crescimento das intenções de voto no ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). No levantamento divulgado nesta terça-feira (17), ele aparece com 40%, dois pontos percentuais a mais que na pesquisa anterior, enquanto Bolsonaro tem 24%, dois pontos a menos que na última sondagem. Esta é a quinta pesquisa em que o ex-presidente repete a tendência de alta – ele tinha 25% em março, quando seu nome voltou a ser testado.

Atrás dele e de Bolsonaro aparecem Ciro Gomes (10%), Sérgio Moro (9%), Mandetta e Eduardo Leite (4%). O petista também lidera cenário alternativo, em que João Doria (5%) é testado no lugar de Leite e em que são incluídos o apresentador José Luiz Datena (5%) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (1%), sendo excluído Sérgio Moro.

Nesse cenário, Lula tem 37% e Bolsonaro, 28%. Lula também continua registrando crescimento no levantamento espontâneo, quando o nome dos candidatos não é apresentado ao entrevistado: ele passou de 25% para 28%, enquanto Bolsonaro segue estável com 22%.

AVALIAÇÃO – Avaliam o governo como bom ou ótimo 23% (na pesquisa anterior eram 25%). Tratam-se dos piores números do governo Bolsonaro desde o início da série. Outros 20% veem a gestão como regular.

A pesquisa apurou ainda que 63% dos entrevistados reprovam a maneira como Bolsonaro administra o país, contra 29% que a aprovam. A expectativa quanto ao restante do mandato é negativa para 52% e positiva para 28%.

Para 63%, a economia brasileira está no caminho errado, enquanto 27% a consideram no caminho certo. Além disso, 56% avaliam que as notícias sobre o governo federal reproduzidas na televisão, nos jornais, nas rádios e na internet são desfavoráveis. Para 27%, são favoráveis.

O levantamento ainda aponta que, para 46%, a corrupção aumentará nos próximos seis meses, enquanto 33% responderam que ficará como está e 17% disseram que diminuirá.