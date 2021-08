PRF flagra caminhão em condições precárias na Dutra, em Barra Mansa

A Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) na manhã desta terça-feira, por volta das 8h20min, quando se deparou com um caminhão Ford/F4000, no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, na altura o bairro Cotiara, em Barra Mansa.

O caminhão que transportava materiais de construção chamou a atenção dos agentes, pois estava em mau estado de conservação. O veículo estava sem o para-choque traseiro, as lanternas traseiras e placa traseira estavam quebradas, dificultando a sua identificação.

Na abordagem foi constatado que o condutor tinha habilitação categoria B e não C, que seria a categoria mínima permitida para dirigir aquele caminhão. O licenciamento estava vencido desde 2015. Atém disso, os pneus excessivamente gastos (lisos ou carecas), não tinha para-barros e faltava um limpador de para-brisa.

Os faróis estavam quebrados e não tinha chaves. Para ligar o veículo o contato era feito através de dois fios. Foi constatado também que o estado geral da lataria e do veículo era péssimo, colocando em risco a segurança do trânsito. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito no valor total de R$ 2.084,96 e o veículo foi removido para o pátio da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.