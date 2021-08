PRF prende motorista com carro roubado na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento no início da tarde desta terça-feira, por volta das 14 horas, quando abordaram um veículo Chevrolet/Ônix (Petrópolis), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Ao ser abordado, o condutor do veículo, de 37 anos, alegou que o carro pertencia a seu irmão que havia lhe emprestado para viajar. Durante inspeção veicular minuciosa foram verificados vários indícios de adulteração.

Os agentes constataram que se tratava de um veículo clone, sendo o original, um Ônix que havia sido emplacado em Itaguaí, com registro de roubo em 11 de julho de 2019, no Rio de Janeiro. Foi dada voz de prisão ao homem por receptação de veículo roubado e a ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí.