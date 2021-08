Entradas gratuitas para o drive-in podem ser adquiridos online de 17 a 19/08; evento é uma parceria com o programa Diversão em Cena ArcelorMittal

Neste próximo sábado, dia 21, Resende novamente recebe o espetáculo teatral “A Bela Adormecida” em formato drive-in, às 19h, na Área de Exposições. O espetáculo é realizado através da parceria com o programa Diversão em Cena ArcelorMittal, com vagas limitadas, através do site da Fundação ArcelorMittal.

Os vouchers de entrada para o drive-in em Resende poderão ser adquiridos a partir desta terça-feira, dia 17 e estarão disponíveis até quinta-feira, dia 19, no site da Fundação ArcelorMittar: https: //www.famb.org.br/ . As reservas são gratuitas, mas sujeitas à lotação. O espetáculo musical também acontecerá de forma híbrida com transmissão ao vivo na página do Facebook: @diversaoemcena, no mesmo horário e dia.

O espetáculo em drive-in oferecerá 95 vagas para os veículos, sendo que 88 voltadas para o público em geral e 7 preferenciais: exclusiva para idosos (maiores de 60 anos), portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas.

Devido à pandemia da Covid-19, a peça “A Bela Adormecida” acontecerá seguindo todos os protocolos sanitários. Na Área de Exposições haverá locação de grades para delimitação das vagas com distanciamento social, instalação de banheiros químicos com álcool em gel e uso de máscara Face Shield durante a apresentação.

-Novamente recebemos um espetáculo da parceria com o programa Diversão em Cena ArcelorMittal em nossa cidade. A última peça “Cinderela” aconteceu em julho e teve uma boa adesão de público. É uma ótima oportunidade para que os resendenses, principalmente crianças, tenham acesso à cultura e lazer neste período de pandemia da Covid-19. A Área de Exposições é um espaço aberto e ideal para realização do drive-in, e seguirá todos os protocolos necessários para proteção do público e dos profissionais do espetáculo – frisou o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

Espetáculo Musical “A Bela Adormecida”

Dia: 21/08 – sábado

Horário: 19h