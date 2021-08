Parlamentar é autora da indicação que solicitou a obra

A vereadora Soraia Balieiro (PSD) esteve presente, ao lado do prefeito Diogo Balieiro Diniz (Democratas), na entrega das obras de revitalização da Escola Municipal Luiz Pistarini, no distrito de Bulhões, realizada na última sexta-feira, dia 13 de agosto. As obras foram iniciadas ainda no ano passado, e foram solicitadas via indicação da parlamentar.

– Tenho um carinho muito especial por essa escola que este ano está completando 80 anos de fundação. Apresentei o pedido na Câmara, e o mesmo foi atendido pelo nosso prefeito Diogo, que vem tendo uma atuação exemplar também na Educação – comenta a vereadora Soraia.

A Escola Municipal Luiz Pistarini atende 31 alunos, e com a revitalização passou a contar com duas salas de aula e uma para atividades audiovisuais, dois banheiros, secretaria, cozinha e um refeitório. O local passou por pintura, troca do piso, manutenção da rede hidráulica, elétrica e do telhado. Além disso, o cronograma contemplou a reforma de todo alambrado que fica no entorno da unidade e a adequação dos acessos para os alunos.

CRECHE SANDRA COTRIM – A vereadora Soraia também foi autora da indicação que solicitou a revitalização da Creche Sandra Cotrim, no bairro Baixada da Olaria, também já entregue pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz no mês de junho. A unidade apresentava, anteriormente, sinais de degradação pelo tempo. A reforma geral resolveu os problemas e reforçou a estrutura de todos os ambientes da unidade. A intervenção na Creche Sandra Cotrim promoveu uma ampliação da unidade que conta agora com três novas salas, lavanderia, depósito e dois banheiros novos.