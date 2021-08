Um adolescente, de 17 anos, foi baleado na barriga e no braço na noite de terça-feira, nas proximidades do Cemitério Municipal Senhor dos Passos no Alto dos Passos, em Resende. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência Henrique Gregori, no bairro Jardim Jalisco, em Resende.

Segundo a unidade hospitalar ele passou por uma cirurgia e está em recuperação.