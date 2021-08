O pedido para a conversa entre instituições financeiras e forças de segurança foi feito pelo deputado federal delegado Antonio Furtado

Se por um lado o recente meio de pagamento eletrônico conhecido como PIX facilitou a vida das pessoas na hora de fazer transações financeiras, por outro, despertou a atenção de criminosos, que aproveitam as vantagens para praticar golpes e sequestros relâmpagos. Coibir essa prática e dar mais segurança para as pessoas é a preocupação do deputado federal Delegado Antonio Furtado, que solicitou a audiência pública realizada, na tarde de hoje (18/08), na Câmara Federal.

– O PIX é um sistema que foi muito bem aceito pela população. o problema é que não podemos deixar os marginais aderirem ao sistema para praticar crimes. Antes que uma solução financeira aprovada pelas pessoas se torne um grande risco para a segurança pública, precisamos descobrir maneiras de deixar o PIX, realmente, seguro – destacou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

Nos últimos 12 meses, já foram realizadas 115 operações por fraudes com 455 mandados de busca e apreensão e 54 mandados de prisão preventiva os dados foram apresentados pelo Chefe do Grupo Permanente de Análise da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos (GPA/DRCC), Erik Pereira de Siqueira, para chamar a atenção para as questões sobre segurança financeira e dificuldades nas investigações envolvendo golpe e transferências.

– Quando acontece um golpe e o dinheiro é transferido por PIX, em 60 segundos os criminosos conseguem pulverizar o valor em, três contas bancárias de instituições financeiras distintas. Até a polícia conseguir a autorização para a quebra de sigilo bancário e chegar na terceira conta, já não tem mais nenhum valor para ser recuperado. Precisamos dar celeridade nas burocracias para não inviabilizar as investigações – considerou Erik.

A grande aceitação do PIX pela população é confirmada pelo alto número de usuários. De acordo com dados do Banco Central 93,7 milhões de pessoas já utilizaram o sistema. Quando se trata de número de transações, os números chegam a 1 bilhão por mês.

– O sistema do PIX foi a forma encontrada para democratizar e promover a inclusão financeira. Também proporcionou a concorrência entre as instituições e facilitou as formas de pagamento para a população. O PIX até um sistema novo, mas os golpes são antigos. Precisamos de uma campanha de orientação para as pessoas, mas, também, criar mecanismos para dar acesso às contas mais rápido para as forças polícias. Temos capacidade de liberar informações em 10 segundos, só que a burocracia faz com que isso seja liberado em 24 ou 48 horas – explicou Breno Lobo, representante do presidente do Banco Central.

A iniciativa de promover essa discussão e buscar alternativas que promova mais segurança e acelere os instrumentos de trabalho para a força policial foi destacada durante a audiência.

– O deputado Antonio Furtado está de parabéns por essa iniciativa, sempre se antecipando aos temas atuais e necessários. São com debates assim, que geram soluções concretas que vamos melhorar a segurança pública no Brasil – afirmou Rodolfo Laterça, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – Adepol do Brasil. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa