Polícia Militar detém suspeitos no bairro Retiro

Policiais militares detiveram dois suspeitos na manhã desta quarta-feira, na Rua Duque Guilherme, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo informações do local com os suspeitos, que foram imobilizados, os agentes apreenderam dois celulares, um caderno com anotações, uma quantia de dinheiro ainda não informada e uma porção de maconha.

As drogas foram jogadas na casa de um vizinho quando a viatura foi vista. Suspeitos que estavam em um Gol (branco) conseguiram deixar o local e não foram localizados. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.