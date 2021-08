Polícia Militar prende jovem por furto no Mercado Popular

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde desta quarta-feira, após furtar produtos em quiosques do Mercado Popular, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Câmeras de segurança flagraram o jovem que aproveita uma distração de um atendente para pegar uma caixa de som. Ele furtou também outras três lojas. Guardas municipais foram acionados e viram o suspeito na Vila Santa Cecília, mas ele conseguiu fugir.

Outra equipe foi acionada e consegui prender o suspeito com os produtos do furto na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, de Volta Redonda. Foram recuperados uma caixa de som, uma mochila, dois óculos modelo Juliet, um óculos de grau e uma touca.

Os guardas municipais levaram o suspeito para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Uma funcionária de um dos quiosques foi até a delegacia para prestar depoimento. Os produtos foram entregues à delegacia e serão devolvidos aos donos.