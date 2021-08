Policlínica da Mulher inicia ciclo de palestras para gestantes

Atividades serão realizadas até dia 20 e fazem parte da 1ª Semana da Gestante 2021

Em comemoração à Semana da Gestante, a Policlínica da Mulher preparou um ciclo de palestras que tiveram início nesta terça-feira, dia 17, e seguem até a sexta-feira, dia 20. As palestras são realizadas às 7h, durante a consulta de rotina das gestantes atendidas no local. Além da roda de conversa, as equipes realizam ainda sorteio de brindes de cuidados com a mãe e café da manhã especial, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19.

“Optamos por fazer essa semana especificamente com as gestantes que são acompanhadas pela Policlínica da Mulher, que são gestações de alto risco, para evitar aglomeração. As palestras são realizadas durante a espera da consulta de pré-natal”, disse a coordenadora da Policlínica, Eliane Alvarenga.

O tema do primeiro dia de orientações foi sobre alimentação na gestação, com a participação de uma enfermeira e nutricionista. Já nesta quarta-feira, dia 18, a discussão foi sobre o aleitamento materno, reforçando a importância da amamentação neste mês de agosto, chamado de “Agosto Dourado”. O tema foi conduzido por uma psicóloga.

Nesta quinta-feira, dia 19, o bate-papo será com uma assistente social sobre a formação da família que começa no ventre e sobre os cuidados na gestação com uma médica. Para encerrar, na sexta-feira, dia 20, o tema será conduzido por uma médica sobre a importância do Controle Glicêmico na Gestante com Diabetes.

A Policlínica da Mulher funciona no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. As pacientes que precisam ser acompanhadas no local são direcionadas pelas Unidades de Saúde dos bairros.