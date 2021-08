Prefeitura de Porto Real inicia a distribuição do carnê de IPTU 2021

Começou nesta semana a distribuição do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2021), onde alguns bairros já receberam seus carnês, como: Nova Colônia, Centro e Freitas Soares. “A campanha de IPTU desse ano, que tem como tema ‘Unindo forças para o desenvolvimento da Cidade’, busca informar ao cidadão sobre a importância de estar em dia com o IPTU”, esclarece o prefeito Alexandre Serfiotis.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, Receita e Planejamento (SMFRP), todo o processo de pagamento do IPTU foi feito para melhor atender o munícipe, que poderá ainda, quitar o IPTU em cota única com 10% de desconto. “Além dessa possibilidade com o desconto, também disponibilizamos o parcelamento em até 5 vezes no carnê”, explica o secretário da Fazenda, Ernane Hélio Dias.

A Secretaria reforça que a data de pagamento para cota única será no dia 31/08. O mesmo acontece para aqueles que optarem por parcelar sua contribuição, onde a primeira parcela também está marcada para o dia 31/08. Visando dar mais comodidade à população, o carnê também poderá ser emitido pelo site da Prefeitura Municipal de Porto Real.