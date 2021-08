Prefeitura de Resende anuncia novo mutirão de consultas de neurologia  

O número de consultas é ampliado em quase 65% para esta especialidade

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia um novo mutirão de consultas na rede pública de saúde. Desta vez, o número de consultas ofertadas para a especialidade de Neurologia é ampliado em quase 65%.

A partir deste mês de agosto, o número de consultas para Neurologia sobe de 313 para 513 realizadas nas seguintes unidades de saúde: Policlínica do Paraíso, Policlínica do Manejo e na Santa Casa de Misericórdia. O objetivo deste novo mutirão é para zerar as filas de espera para esta especialidade que surgiam durante a pandemia da Covid-19, já que muitos atendimentos precisaram ser suspensos.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira comenta que este é mais um dos mutirões que estão sendo feitos em Resende, para garantir a volta à normalidade no tempo de espera de algumas especialidades e exames.

-Já conseguimos reduzir as filas de espera em muitos exames e procedimentos, porém alguns como o caso da Neurologia, precisará de alguns meses para voltar ao normal. A Secretaria Municipal de Saúde pretende cumprir esta meta até o final deste ano – ainda frisou Tande Vieira.

A Prefeitura de Resende lembra que os pacientes que estão na fila para esta especialidade devem aguardar o agendamento do setor de Marcação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde. Vale destacar que estes pacientes podem atualizar as informações de contato pelo Whatsapp: (24)98839-7475.

-Nossa gestão tem trabalhado para garantir melhorias nos atendimentos e serviços do setor da saúde pública para nossa população. Já realizamos diversos mutirões para zerar as filas de espera na Santa Casa de Resende, todos feitos pelo SUS, como de exames de raio-x, ultrassonografias de mama, abdômen, próstata e ainda cirurgias plásticas reparadoras. A saúde pública de Resende já conseguiu diversos avanços, seja em aquisições de novos equipamentos ou estruturais, na nossa gestão e os investimentos não param por aí – ressaltou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.