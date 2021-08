PRF apreende 110 quilos de maconha em Seropédica

No começo da manhã desta quarta-feira, dia 18, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 110 quilos de maconha na BR-116, em Seropédica. A ação faz parte da Operação Rota Brasil III.

Policiais rodoviários federais faziam patrulhamento na altura do Km 212 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), quando abordaram um veículo de passeio de cor vermelho. O condutor e passageiro, demostraram certo nervosismo, assim foram pedidos as respectivas documentações pessoais e do veículo.

Na busca realizada no interior do automóvel foram encontrados 109 tabletes, contabilizando cerca de 110 quilos de maconha. O motorista e passageiro foram presos em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal