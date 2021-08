Foram encontrados acúmulos de plásticos, metais e borrachas na Rodovia RJ-155

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, autuou nesta terça-feira, 17, responsáveis por um descarte de resíduos sólidos na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), que liga o município de Barra Mansa a Angra dos Reis. Dentre os materiais, foram encontrados acúmulos de plásticos, metais e borrachas.

O gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, falou sobre a operação. “Na segunda-feira, 16, a Guarda Ambiental recebeu uma denúncia anônima relativa a descarte de materiais na RJ-155. Não identificamos os responsáveis ontem, porém, persistimos com diligências no local e hoje nós logramos êxito em identificar os responsáveis. Eles foram conduzidos para a 90ª delegacia e vão ser autuados na lei 9.605 de 1998 e posteriormente multados em acordo com o decreto 6514, Artigo 61. A multa pode ir de cinco mil reais a 50 milhões de reais”, destacou.

Fotos: Divulgação