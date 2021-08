Asfaltamento: Volta Redonda troca sistema de drenagem no Três Poços

Substituição vai permitir maior durabilidade do novo asfalto que a Avenida Paulo Erlei Abrantes está recebendo

A obra de asfaltamento na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, passa também por melhorias na parte de drenagem de água pluvial da via. Estão sendo trocados 50 metros de canaletas de drenagem no trecho que vai do início da Rodovia BR-393 até o mergulhão da Rodovia do Contorno.

“A canaleta estava toda quebrada e era necessária essa intervenção antes, para que o asfalto chegue, seja aplicado e tenha maior durabilidade”, explicou a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.

Ao mesmo tempo em que as canaletas são substituídas, as equipes estão fazendo a troca de solo do mesmo trecho para que possa receber o asfalto. A Avenida Paulo Erlei Abrantes já recebeu novo asfaltamento no percurso que começa em frente ao IML (Instituto Médico Legal) e termina na divisa com o município de Pinheiral.

O asfaltamento seguirá por outros pontos, como a Avenida Álimo Antônio Francisco, no bairro Pinto da Serra. A recomposição asfáltica é executada por uma empresa contratada pela prefeitura e conta com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). O investimento é de mais de R$ 10,9 milhões com recursos do município. A previsão é que as obras durem oito meses e atendam mais de 10 bairros. Elas integram um convênio com o Governo do Estado, que tem doado os materiais.

“O Governo do Estado tem sido um grande parceiro de Volta Redonda e importante para essa reconstrução da nossa cidade. O asfaltamento das vias é mais uma das ações que são fruto dessa parceria e que melhoram o dia a dia da população”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O cronograma da recomposição asfáltica prevê a execução dos serviços na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Santa Rita do Zarur; Rodovia dos Metalúrgicos, na altura da Casa de Portugal e bairro Roma. Em seguida, as obras alcançarão Aterrado, Ponte Alta, São Geraldo e Vila Santa Cecília.

