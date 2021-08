Barra Mansa realiza XIII Conferência de Assistência Social

Evento contou com palestra da assistente social Adriana Gomes, especializada em Direito de Família e Saúde Mental

A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou na manhã desta quinta-feira, 19, no Parque de Saudade, a XIII Conferência de Assistência Social, com o tema ‘Assistência Social, Direito do Povo, Dever do Estado com Financiamento Público para Enfrentar as Desigualdades e Garantindo a Proteção Social’. O objetivo do encontro foi debater vias no auxílio à garantia de moradias, emprego, alimentação de qualidade e os benefícios do Governo Federal. Participaram do evento a vice-prefeita Fátima Lima, o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J Chagas, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Cátia Batista de Souza, tendo como palestrante a assistente social Adriana Gomes da Silva.

De acordo com a vice-prefeita Fátima Lima, o encontro foi de extrema importância. “Durante a pandemia, a desigualdade social aumentou e nós temos uma preocupação muito grande com esse tema. É muito importante trazer a comunidade para participar e debater ideias para avançarmos com êxito no auxílio às famílias que estão passando por esse período de crise sanitária. E o objetivo é sempre poder trazer soluções para muitos problemas que vamos enfrentar”.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J Chagas, destacou a importância da luta contra a fome no município. “As nossas demandas aumentaram bastante e acabamos tocando no assunto central da reunião, que é sobre o financiamento. Apesar do aumento de trabalho, houve uma redução drástica de financiamento público. Para se ter uma ideia, o município teve um corte de 25% do recurso que o Governo Federal disponibilizava, no momento que a gente tem um aumento crescente de demandas”.

Adriana Gomes da Silva, assistente social com especialização em Direito de Família e Saúde Mental, falou sobre a palestra que ministrou. “Hoje falamos sobre a política de assistência social, que são cinco eixos, os quatro primeiros eixos foram discutidos no último encontro realizado em 2019, agora temos um quinto eixo. Nele fala da atuação da política de assistência social em situações de calamidade pública em decorrência do momento atípico que nós estamos vivenciando. Com isso, falei o que é a política de assistência e o dever do Estado e o dos usuários nesta política, reforçando a importância da presença dos civis nesses espaços, para além de conferências, conselhos, rodas de conversa e no CREAS”.

Cátia Batista de Souza, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, falou do intenso trabalho realizado neste período. “Não paramos nenhum momento porque as nossas demandas aumentaram bastante na pandemia. Esta conferência serviu para debatermos estes assuntos e planejar metas para o futuro”, concluiu. Foto: Paulo Dimas