Uma carreta transportando pneus, conduzida por um homem, de 47 anos, tombou no início da manhã desta quinta-feira, por volta das 7h15min, no km 266, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, não ficou ferido. Segundo a PRF, houve congestionamento devido aos trabalhos de remoção da carga do veículo.

A PRF informou ainda que será necessário fechar a rodovia por algumas horas para a retirada da carreta da pista.