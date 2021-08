O clubinho esse mês de agosto é voltado para pais e filhos, e tem como objetivo aproximar a família de forma lúdica. A programação está recheada de oficinas de artes, jogos educativos, oficina artesanal, contação de histórias e futebol na tela.

O evento é gratuito e acontece todos os sábados e domingos do mês de agosto, das 15h às 19h, crianças acima de 2 anos devem usar máscara. No local, um monitor fará a recepção. Traga sua família para um passeio com muita brincadeira!

Já para os adultos também não falta diversão! O Sider Mais Música está a todo vapor. O projeto que conta com diversos cantores da região Sul Fluminense traz sempre o melhor da música nacional e internacional.

As apresentações acontecem todos os sábados, na praça de alimentação, no horário das 17h às 20h. No dia 21/08, a apresentação fica por conta da Tropa do Samba comandando o pagode. Já dia 28/08, Vitão agita com o melhor do pop.

O Sider é o primeiro shopping do sul do Estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região. Além disso, o Sider Shopping está comprometido com a segurança de seus clientes e mantém medidas como higienização constante dos locais, aferição de temperatura na entrada e disponibiliza em todos os andares álcool gel para seus clientes.