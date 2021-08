Reflorestamento se dará no entorno da Área de Relevante Interesse Ecológico da Floresta da Cicuta, localizada no Sul Fluminense

A 3ª Vara Federal de Volta Redonda proferiu decisão reconhecendo que a Construtora Queiroz Galvão não cumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público Federal (MPF) consistentes das ações de reflorestamento e manutenção de áreas degradadas, equivalentes a 40 hectares, no entorno da Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE da Floresta da Cicuta, localizada no Sul Fluminense.

Entenda o caso – Entre os anos de 2004 e 2006, foram ajuizadas as ações civis públicas 2004.51.04.001781-6 e 2006.51.04.001501-4 pela Associação de Moradores e Amigos do Residencial Vila Rica e pelo Ministério Público Federal, respectivamente, que tratavam de danos ambientais, deficiências de gestão, problemas de segurança do tráfego, transporte de cargas perigosas e sistemas de drenagem pouco eficientes na construção da denominada “Rodovia do Contorno”, em Volta Redonda, que liga a Rodovia dos Metalúrgicos à BR-393.

No curso desses processos, o MPF tomou Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) firmado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Estado do Rio de Janeiro, Município de Volta Redonda, INEA, ICMBio e Associação de Moradores e Amigos Residencial Vila Rica. Embora a Construtora Queiroz Galvão S.A. não tenha firmado o CAC original, comprometeu-se em Termo Aditivo de 5 de novembro de 2009, tendo como objetivo aderir ao TAC inicial como medida compensatória a fim de realizar o reflorestamento de áreas degradadas equivalentes a 40 hectares no entorno da Área de Relevante Interesse Ecológico da Cicuta. Tendo em vista o não cumprimento parcial do TAC homologado em juízo, em novembro de 2017, o MPF ingressou com ação de execução em face da Construtora Queiroz Galvão S.A., visando a realização, por parte da empresa, das obrigações de reflorestamento e eventuais manutenções do referido local, firmadas em 09 de outubro de 2009.

Tal pedido foi acolhido pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Volta Redonda, que aplicou multa no valor de R$ 2 milhões pelo descumprimento do TAC e determinou à Construtora Queiroz Galvão o replantio e a posterior manutenção de seis das dez áreas que compõem a dimensão total do reflorestamento, bem como de uma área que deverá ser objeto de nova avaliação pelo ICMBio.